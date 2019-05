Tiit Terik: Eckerö Line’i ärihuvid tooksid tallinlastele kannatusi

Tallinn on merelinn ja kesklinnas asuv sadam on reisijatele väga mõnus ja mugav kuid Vanasadam ei peaks olema mereväravaks ka sadadele veoautodele, teatas Terik pressiesindaja vahendusel. «Olen kindel, et Soome laevandusettevõte Eckerö Line’i plaan panna juunis ostetav kaubalaev silduma Vanasadamasse tooks linnaelanikele asjatuid kannatusi ning kutsun ettevõtet üles plaanist loobuma.»

«Laevafirma ja Tallinna Sadama senistest ütlustest oleme teada saanud, et kuigi Muugal on korralik kaubasadam olemas – Tallinki kaubalaevad näiteks silduvad seal – ei olevat sealsed ramp ja kai soomlaste uuele laevale sobilikud ning vajavad kulukat ümberehitustööd. Tallink vastutustundliku ettevõttena on mõistnud, et rekad ei pea kesklinna tulema ja viis oma kaubalaevad Muugale, seega on igati õigustatud nende pahameel ja lubadus ka oma kaubalaevad kesklinna tagasi tuua. Mis aga tähendab, et alates juunist oleks meil igapäevaliikluses vähemalt kaks tipptundi rohkem,» rääkis Terik.

Ta märkis, et oma plaani pehmendada püüdev Eckerö Line on küll öelnud, et ehk saab laeva sadamasse tuua tipptunnivälisel ajal, kuid ega siis öine rekavool linnaelanikele parem variant ei ole. «Kui peamine idee on veokiliiklus kesklinnast välja viia, ei ole mõtet vaielda kellaaja üle,» lisas ta.

«Ma saan majanduslikest põhjendustest aru, kuid samas – üks rahulik tallinlane ei peaks ühe välismaise laevafirma kasumi nimel päevast päeva, hambad ristis, ummikutes passima,» lausus Terik. «Et kellelegi midagi arusaamatuks ei jääks, kordan üle – ühe ettevõtte kasumile mõtlemine peab ühe tallinlase igapäevaelus olema umbes miljonenda suurusjärgu küsimus.»