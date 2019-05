India ja Prantsusmaa viivad läbi seni suurimad ühised sõjaväeõppused

Nime Varuna kandvate õppustega seoses Hiinat ei mainita, kuid nii Indiale kui ka Prantsusmaale teevad muret Hiina majandusliku haarde laienemine ja territoriaalpretensioonid, mis on põhjustanud pingeid Lõuna-Hiina merel.

«Ma arvame, et suudame tuua rohkem stabiilsust piirkonda, mis on strateegiliselt tähtis, millel on tohutu kaal, eriti rahvusvahelises kaubanduses,» ütles Prantsuse laevastiku ülem kontradmiral Olivier Lebas.