Hiinlased pühivad uiguurid suurprojekti jalust

Milline on praegu olukord Xinjiangis ja kas sealsed repressioonid jätkuvad endise intensiivsusega?

Ida-Turkestanis (iseseisvusmeelsete termin Xinjiangi piirkonna kohta – toim) käib praegu üks maailma rängemaid inimõiguste rikkumisi ja etnilisi repressioone, mis on suunatud uiguuride ning teiste vähemusrahvaste, näiteks kasahhide vastu selles piirkonnas.

Hiina on vangistanud koonduslaagritesse vähemalt kolm miljonit inimest, nagu selgub Ameerika Ühendriikide viimasest raportist. ÜRO andmetel on see arv üks miljon ja Human Rights Watchi järgi umbes kaks miljonit.