Briti ekspert: Putini režiim on paradoksaalselt nii tugev kui rabe

Režiim on oma lõpu poole «triivimas selles mõttes, et ma tunnen, et Putin ise on väsinud, suurest osast oma tööülesannetest eemaldunud ja otsimas mingit kombinatsiooni põhiseadusreformist ja usaldusväärsest järeltulijast, mis lubaks tal taanduda riigi igapäevasest juhtimisest», sõnas Galeotti BNS-ile.