180 riiki leppisid kokku plastjäätmeid puudutavates reeglites

Praegu jõuab iga aasta ookeani kaheksa miljonit tonni plastjäätmeid. Lisaks on mitmed saared Malaisias ja Tais muutunud prügimägedeks.

Uus lepe nõuab, et plastjäätmeid eksportivad riigid peavad saama heakskiidu vastuvõtvatelt maadelt. Lisaks peavad nad jälgima, kuhu plast lõpuks jõuab.

Lepe on lisa 1989. aasta Baseli lepingule, mis käsitles ohtlike jäätmete vedu. Uued reeglid jõustuvad ilmselt aasta pärast.

«Olen uhke selle üle, et Baseli leppe osapooled jõudsid sel nädalal Genfis ühisele arusaamale seaduslikult siduvas ja globaalses mehhanismis, millega hallatakse plastjäätmeid,» tõdes Payet.

Mürgiseid jäätmeid vähendada üritav katusorganisatsioon IPEN kiitis lepet ja kritiseeris karmilt arenenud riike, nagu USA ja Kanada, kes on liiga pikalt saanud oma plastprügi Aasia arenguriikidesse vedada, väites, et see töödeldakse seal ümber.