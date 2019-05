Leedu võib saada praegusele presidendile väga sarnase riigipea

«Juba ta taustvaldkond on üsna sarnane, finantsvaldkond. Nad töötasidki siis koos, kui Šimonytė oli Leedu rahandusminister ja Grybauskaitė Leedu volinik Euroopa Komisjonis ja seal eelarvega tegelemas. Nii et vastab tõele küll, et nad on üsna sarnased mitte ainult välimuselt, vaid ka taustalt. Tegemist on majanduses hästi kodusolevate poliitikutega.»

Vanaveski ei võtnud ennustada kes Leedu presidendivalimistel on kujunenud favoriidiks. Üheksast kandidaadist kolm on juhtgrupis.

Šimonytė, praegu Seimi saadik, on konservatiivide kandidaat.

Saulius Skvernelis on Leedu praegune peaminister, selles ametis viimased kaks ja pool aastat, olnud kunagine siseminister ja politseitööl. «Kaks pool aastat on ta reforminud jõudsalt Leedu riiki. Kui praegune valitsus astus ametisse, siis nende hoiak oli selline, et Leedu on olukorras, kus on palju erinevaid reforme tegemata – näiteks põllumajandus-, maksu-, haridus-, metsandusreform – ja üsna jõuliselt asuti neid läbi viima. Peaministri valik oli moodustada valitsus ekspertidest. See ei ole just eriti tavapärane käik, aga võibolla on Leedu puhul häid tulemusi andnud.»

Kolmas juhtkandidaat on Gitanas Nausėda, kes on töötanud viimased kümme aastat SEB pangas majandusanalüütikuna. «Nii et inimene, kes tuleb täiesti teise taustaga ja sõltumatu kandidaadina, kes ei ole ennast sidunud ühegi parteiga. See aga just kõnetabki valijaid,» ütles Vanaveski.