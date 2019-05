Analüütikud: USA-Hiina vastasseis võib luua maailmas uusi eraldusjooni

"Kujutage ette selle juhtumist telefonide, autode või muude tööstusharude vallas. See lõhestaks maailma piki eraldusjooni, mida me ei suuda ette näha. Kas need tekiksid Saksamaal? Kesk-Euroopas? Kesk-Aasias?" küsis ta.

Sisuliselt tähendaks see, et riigid on sunnitud valima kas USA või Hiina vahel.

"Teistele riikidele oleksid saadaval valikuvõimalused, mida mõjutaksid nende poliitilised eelistused, nende geograafiline lähedus ning majanduslikud haavatavused nende kahe riigi suhtes," lausus Ekman.

USA kaubandusvoliniku Robert Lighthizeri sõnul asus tema kantselei tegema ettevalmistusi tariifide tõstmiseks veel 300 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele.

USA tõstis reede keskööl 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupade imporditolli 10 protsendilt 25 protsendile. Tunde hiljem teatasid USA ja Hiina oma kaubanduskõneluste 11. vooru lõppemisest leppeta.

Nüüd kehtib 25-protsendine imporditoll 250 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele, kuid umbes 300 miljardit dollarit Hiina kaupu pole aasta kestnud vaidluses tollimaksu tõusuga veel pihta saanud.

Lighthizer asus laupäevase teatega ellu viima USA presidendi Donald Trumpi reedest korraldust tõsta nende Hiina kaupade imporditollid, mis on seni puutumata jäänud.

Hiina asepeaminister Liu He ütles laupäeval, et kaubanduskõnelused USA-ga pole lagunenud.

See, et kõnelustel ei leitud lahendust tariifivaidluses, on "kõigest väike tagasilöök", ütles Liu ajakirjanikele Hongkongi telekanali Phoenix TV vahendusel.

Asepeaministri sõnul on ta ettevaatlik, kuid optimistlik.

Liu vestles ajakirjanikega enne koju sõitmist Washingtonist, kus toimunud kõnelused takerdusid Hiina nõudmise taha, et kaubandusleppes peab olema säte, mis näeb ette USA kehtestatud tariifide esimesena tühistamise.