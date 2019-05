LAV-i parlamendivalimised võitis võimulolev ANC

Keskvalimiskomisjoni ametlike tulemuste kohaselt sai ANC 57,5 protsenti häältest ehk 230 kohta 400-kohalises parlamendis. See on 19 kohta vähem, kui 2014. aastal.

«Meie rahvas on rääkinud ning nad on teinud seda selgelt ja tundega. Nad hääletasid ühtse Lõuna-Aafrika Vabariigi ja suurema võrdsusega ühiskonna poolt, mis on vaba näljast ja puudusest. Me saame kindlusega kuulutada, et demokraatia oli võidukas,» ütles Ramaphosa.