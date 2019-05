Iisrael taasavas Gaza piiripunktid

Habras vaherahu Gaza palestiina rühmitustega esialgu püsib. Avatud on nii inimestele mõeldud Erezi kui kaupadele mõeldud Kerem Shalomi piiripunkt, ütles Iisraeli kaitseministeeriumis piiripunktide eest vastutava üksuse COGAT kõneisik.

Palestiina ametiisikud ütlesid, et Iisrael soostus leevendama aastakümne kestnud blokaadi, kui rakettide tulistamine lõpeb.

Iisraeli sõnul on blokaad vajalik, et isoleerida Gaza islamistlikud valitsejad, kellega nad on pidanud 2008. aastast saadik maha kolm sõda.