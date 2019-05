Sõda paiskas Donbassi ajas tagasi

Bussijuht esitab ilma küsimust ootamata juba pähe kulunud lause: «Tuleme Sjevjerodonetskist, läheme Mariupolisse, bussis on kümme välisajakirjanikku sõbralikest riikidest: noh, Bulgaariast, Eestist ja nii edasi.» Sõjaväelane palub uksed avada, tutvub dokumentidega ja annab mõne minuti pärast loa teekonda jätkata.

Kontrollpunktid, mille kõrvale on rajatud kaevikud ja varjendid, on praeguseks saanud paratamatuks osaks Donetski ja Luganski oblasti igapäevaelust. Põhjuseks sõda Venemaa toel tegutsevate Ida-Ukraina mässuliste ja Ukraina vahel, mis on viie aastaga nõudnud hinnanguliselt 13 000 inimelu.