Iraani parlamendis kiideti riigi käitumist seoses tuumalepinguga

«Õigel ajal tehtud otsus näitab, et Iraan ei ole nõrk,» ütles teiste seas parlamendi aseesimees Ali Motahari.

Iraani president Hassan Rouhani teatas 8. mail telepöördumises, et leppe järelejäänud osapooltel on nüüd 60 päeva aega, et kaitsta Iraani USA sanktsioonide eest või Teheran hülgab mitu tuumaleppes seatud piirangut. Teherani teatel lõpetatakse osa tuumaleppe järgsete piirangute järgimine viivitamatult.