Leedu Talurahva ja Roheliste Liidu ridades presidendiks kandideerinud peaminister Saulius Skvernelis tõdes pühapäeva hilisõhtul, et pääsemine teise vooru ei tundu enam tõenäoline.

«Paistab ebatõenäoline, et see täna juhtub,» ütles Skvernelis telekanalile TV3, kui talt küsiti, kas ta suudab võita parlamendisaadik Ingrida Šimonytėt, kes on jäämas teiseks.