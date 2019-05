Süürias kutsus äärmusrühmituse liider relvile Idlibi kaitsmiseks

"Me kutsume kõiki, kes on võimelised relva haarama, siirduma lahinguväljale," sõnas Jolani videopöördumises.

"Olukord näitab, et loota saab ainult džihadistidele ja sõjalisele jõule," lisas islamist.

Idlib on endiselt Hayat Tahrir al-Shami kontrolli all.

Riikliku uudisteagentuuri SANA teatel langes pühapäeval "terrorirühmituste" raketitule alla kristlaste enamusega Suqaylabiyahi linn Hama provintsis, kus said surma neli last ja naine. Vigastada sai veel kuus last. Raketid tulistati Hama naaberprovintsist Idlibist.