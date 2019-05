Trump kaitses oma tariifipoliitikat Hiina suhtes

«Tuletage meelde, et nemad murdsid leppe meiega ja soovisid uuesti selle üle läbi rääkida. Me võtame Hiinalt tariifidega kümneid miljardeid dollareid,» jätkas Trump.

Kudlow ütles telejaama Fox News saates, et Ühendriikide jaoks on kõnelustel igasugune endale juba võetud kohustustest taganemine vastuvõetamatu.

Valge Maja majandusnõuniku sõnul peab USA muutma oma tootjatele ja töölistele soodsas suunas kaubandussuhteid Hiinaga, sest need on seni olnud «liigselt tasakaalust väljas».

Kudlow lisas, et kaubandussõjast Hiinaga Ühendriikide majandusele tekkiv kahju kujuneks prognoositust väiksemaks ja see on risk, «mida me peaksime võtma ja saame võtta».