claire_soojuspump_vs_weekend.mp4 FOTO: Pilt videost

Küttesüsteem on kallis lõbu, kümme tonni või nii, ja seda soetades on ainult üks kord võimalik eksida. Kui Sa just Oleg Ossinovski pole. Aga Sa ju ei ole! Sa oled tavaline eesti inimene, kes tahab sooja kodu.

Jube lihtne on kümme tuhat eurot vale asja eest maksta ja end siis sellepärast elu lõpuni maa põhja neada. Õnneks on Sul teejuht, kes Sind kõigi võimalike karide eest hoiatab. Õnneks olen Sul mina!

Minu nimi on Mart Maaküte. Ma olen maakütte värki põhjalikult uurinud ja käinud kõigis Eesti firmades, kes küttesüsteeme müüvad. Mul on oma blogi, kus maakütte teemadel regulaarselt kirjutan.

Ja välja näen ma selline:

Soojuspump on parem kui Weekend!

Siin on minu kümme soovitust, mida võiksid küttesüsteemi soetades silmas pidada:

Osta soojuspump

Kui maja soojustada või radikaid vahetada ei plaani, siis helista pelleti- või briketimehele ja asi ants. Kui aga majas on madal küttegraafik, siis osta soojuspump ja abikaasa kiidab Sind aegade lõpuni, sest oled soetanud mugavaima ja efektiivseima küttelahenduse. Ei mingit eraldi ruumi pelleti või tahkekütte ladustamiseks ega mingit iganädalast puhastamist ja hooldamist.

Otsusta ära, kas õhk-vesi või maaküte

Mis vahet seal on – õhk-vesi või maaküte? Vahe on väga lihtne: üks tuleb õhust ning teine maast. Elementaarne, Watson! Kumb on parem? Lühike vastus on maaküte. Õhk-vesisoojuspumpa on mõnevõrra lihtsam paigaldada. Mõne jaoks on see oluline argument, sest lihtne paigaldus võimaldab tal lühemas perspektiivis raha säästa.

Pikemas plaanis kujuneb õhk-vesisoojuspump aga paratamatult kulukamaks, sest on oluliselt väiksema efektiivsusega ja lühema elueaga.

Tee kindlaks, kui palju Sul sooja üldse vaja on

Kodule küttesüsteemi planeerides tuleb Sul välja mõelda, kui palju Sa tegelikult sooja vajad. Toas peab olema mõnusalt soe, mitte väljakannatamatult palav. Maaküttemeeste keeles pead Sa ära otsustama, „mitu ühikut soojust” oma majja paned. Vastavalt sellele on lihtsam sobivat pumpa valida.

Telli projekt (või vähemalt soojuskoormusarvutus)!

Tee kindlaks, kuhu ja millist kütteallikat Sul vaja on. Hooned on väga isesugused. Mõni on ehitatud palgist, mõni Aeroc-plokist, mõni istub puitkarkassil. Soojustuskihi paksused on hooneti erinevad, nagu ka ventilatsioonilahendused, aknapindade suurused ja nii edasi. Telli professionaalilt kütteprojekt või vähemalt soojuskoormusarvutus.

Räägi ka kõige kallimate meestega!

Võta alati mitu pakkumist ja käi ka nende müüjate jutul, kelle pumbad on kõige kallimad. Võrdle pakkumisi tähelepanelikult, vaata soojuspumba võimsust, mahutite suurust, tehtavate tööde sisu ja nii edasi. Enne lõplikku otsustamist uuri kindlasti, miks pakkuja Sulle just sellise võimsusega soojuspumpa soovitab ja miks pakub mõni akupaaki, aga mõni mitte.

Veendu, et saad kõik, mis vaja!

Mitmel pumbamüüjal on odavama lõpphinna näitamiseks kalduvus hinnapakkumisest mõned elementaarsed asjad välja jätta. „Ah, seda polegi vaja,” teatavad nad enesekindlalt.

Ja kui Sul süsteem natukese aja pärast kokku jookseb, teatab toosama müügimees, et Sa oleksid pidanud need mõned asjad siiski kah soetama.

Häid nippe ja näpunäiteid saad Alpha Akadeemiast, kus Sind ootab hulk lühikesi kütet puudutavaid videoloenguid! Üks hea näide on selline:

Kuidas luua küttesüsteem, mis töötab aastakümneid?

Suurus loeb – väldi liiga väikest (või suurt) pumpa!

Maasoojuskütte maailmas on suurus väga oluline! Tootjad kirjutavad soojuspumpadele ette „nominaalsed töötunnid kompressorile”. See tähendab, et kui kompressor liiga palju tööd teeb, lüheneb selle eluiga ning lõpuks annab süsteem otsad. Kui töötunde on aga liiga vähe, siis oled järelikult paigaldanud liiga võimsa soojuspumba, selle eest mõttetult palju makstes.

Hangi kaugjuhitav küttesüsteem

Mis tahes soojusallikaga maja muutub surnukuuriks, kui seda mitte kütta. Kui reisile lähed, on üks võimalus temperatuur talutava miinimumini keerata, kuid ka siis on koju naasmine ebameeldiv, sest talutav miinimum on liiga külm, et talvemantel rahuliku südamega seljast võtta. Taoliste olukordade vältimiseks tuleb Sul veebimooduliga soojuspump muretseda. Teed mobiiliäpi lahti, keerad temperatuuri miinimumi peale ja kui reisilt tagasi hakkad tulema, keerad normaalse taseme peale tagasi. Koju jõudes on tuba täpselt sama soe nagu alati!

Osta soojuspump usaldusväärselt ettevõttelt!

Soojuspump ei ole suhkruvatt, mida on okei Balti jaamas suvalise memme käest osta.

Ära usalda oma küttesüsteemi inimestele, kelle puhul puudub kindlus, et nad aasta pärast soojuspumpade asemel raamatupidamisteenust pole müüma hakanud. Palun veendu, et firmal, kelle käest Sa soojuspumba ostad, oleks oma hooldusosakond! Kaasaegsed pumbad on küll töökindlad, aga seda enam vajavad need regulaarset hooldust.

Väldi emotsioone!

Vaata soojuspumpa valides kaugemale kui müügimehe ilusad silmad. Ole mõistlikult skeptiline, ära lase end taevamannajuttudega uinutada. Suhtle ka nende firmadega, kelle pakutavad pumbad on veidi kallimad, kui Su eelarve lubab. Ega Sa enne teada saa, kui ei küsi: äkki pakuvad nad paindlikke rahastamisvõimalusi või teevad mõistliku allahindluse.

Aitäh lugemast ja soe tuppa!