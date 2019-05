Le Peni kahtlustatakse kokkumängus välisagendiga

Endine kaubandusminister Frédéric Lefebvre nõuab Prantsuse parlamendis juurdluse algatamist, et selgitada välja, kas Le Peni erakond on süüdi kokkumängus välisjõuga.

France 2 näitas varem avalikustamata kaadreid USA dokumentalisti Alison Klaymani filmist, kus on näha Le Peni kaasat Louis Aliot`d ja partei vanemametnikke tegemas Bannonile ettepanekut, et viimane võiks osaleda kohtumistel Le Peni ja kõrgete Prantsuse tsiviilametnike vahel.

Lisaks süüdistati kirjas Le Peni erakonda Prantsusmaa huvidele vastukäivas käitumises, lastes Donald Trumpi esindajal osaleda kohtumistel Prantsuse tsiviilteenistujate, prefektide ja saadikutega. Lefebvre lisas kirjas, et Bannon on tuntud Euroopa Liidu vastane, kes on lubanud Liitu selle südames rünnata.

Le Pen väitis, et üleskutse juurdluse algatamiseks on lihtsalt president Emmanuel Macroni erakonna poliitiline käik eesmärgiga taastada oma kahanevat toetust. Rahvusrinne ja Macroni En Marche! on eesootavate Euroopa Parlamendi valimiste eel üsna võrdse toetusega ja ühe küsitluse kohaselt on Le Peni erakond väikest edu saavutamas.