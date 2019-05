Patareis avatakse näituseala «Kommunism on vangla»

Näituseala hõlmab ligi 1200 ruutmeetrit hoone idatiivas, kus on säilinud ehtne vanglainterjöör ning vangide jalutusboksid hoovis.

«Näituseala lähtub Patarei mitmekihilisest ja traagilisest ajaloost. Tuhandete süütute vangistamiseks kasutasid seda Nõukogude Liidu kommunistlik režiim ja lühemat aega Saksamaa natsionaalsotsialistlik võim. Eesti inimestele on Patareist saanud kommunistliku terrori sümbol. Näituse eesmärk on laiemalt teadvustada kommunistlike režiimide inimvaenulikkust ning toetada Tallinna rannaäärse ala kujunemist haridus- ja kultuurikeskuseks,» ütles Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Sandra Vokk.

«Minevikule keskenduv näituseala on tegelikult tuleviku teenistuses, kuna vabaduse ja inimväärikuse väärtust oskame täielikult hinnata vaid siis, kui maailmas tuntakse süvitsi neid eiranud ideoloogiaid ja režiime,» ütles Vokk.

14. mai üritus on kutsetega. Näituseala on külastajatele avatud alates 15. maist kuni oktoobri alguseni.

Näitus on Patareisse rajatava Rahvusvahelise Kommunismiohvrite Mälestusmuuseumi ja teaduskeskuse esimene etapp. Enne muuseumi valmimist on Patarei näituseala külalistele soojematel kuudel avatud.

Tallinna Keskvangla ehk rahvapäraselt Patarei vangla või ka lihtsalt Patarei on Tallinna lahe ääres asuv hoonekompleks, mida kasutati aastatel 1919-2005 vanglana. Kompleksi põhiosa oli algselt kindlusehitis Kalaranna fort. Tallinna Patarei merekindlus on klassitsistlik kaitserajatis, mis kuulub Euroopa arhitektuuripärandisse ning on ühtlasi kommunismi ning natsismi ohvrite mälestusmärk, Eesti Vabariigi märtrite vastupanu sümbol.