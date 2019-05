Briti välisminister hoiatas juhusliku konflikti eest Pärsia lahel

«Oleme väga mures, et seoses olukorra eskaleerumisega võib puhkeda juhuslik konflikt, mida kumbki pool ei kavatse, kuid mis võib viia konfliktini,» ütles Hunt Brüsselis Euroopa Liidu välisministrite kohtumisele saabudes.

«Minu hinnangul vajame rahuperioodi, tagamaks, et kõik mõistavad, mida teine pool mõtleb ja kõige rohkem peame tagama, et me ei aseta Iraani tagasi tuumarajale, sest kui Iraan saab tuumariigiks, tahavad sama tõenäoliselt ka tema naabrid,» sõnas Briti välisminister.