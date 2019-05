Venemaal taga kiusatud Jehoova tunnistajate arv on kahekordistunud

Õigusühendus Memorial teatas täna, et Venemaal on selle aasta veebruari ja mai vahel vahistatud või muul moel kriminaalkorras karistatud veel 75 Jehoova tunnistajat, keda süüdistatakse äärmusluses.

Hinnanguliselt viibib vahi all 22 Jehoova tunnistajat, 33 inimest on määratud koduaresti. Lisaks on 99 Jehoova tunnistajat karistatud muul viisil, näiteks reisikeeldude ja liikumiskeeldudega või on nad vabastatud kautsjoni alusel.