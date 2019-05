Vaatlejad: Süüria loodeosas on ööpäevaga surma saanud 35 võitlejat

Süüria väed ja nende Vene liitlased on alates aprilli lõpust üha sagedamini pommitanud džihadistide valduses olevat Idlibi regiooni. Kardetakse, et Damaskus võib siiski alustada täiemahulist pealetungi piirkonnale, mis Venemaa ja Türgi kokkuleppega jõustatud relvarahuga septembris ära hoiti.

Idlib on terrorivõrgustiku Al-Qaeda endise haru Hayat Tahrir al-Shami (HTS) kontrolli all, kuid mässuliste käes on ka osa Aleppo, Hama ja Latakia naaberprovintsidest.