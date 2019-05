Euroopa liitlased hoiatasid USA-d Iraani olukorra eskaleerimise eest

EL-i välisministrid arutasid esmaspäeval, kuidas vältida Iraani tuumaleppe kokkuvarisemist. EL on kinnitanud oma otsustavust päästa 2015. aastal sõlmitud lepe, mis lubab Teheranile tuumaambitsioonide piiramise eest sanktsioonide leevendamist.

Iraan teatas eelmisel nädalal, et peatab pärast USA lahkumist leppest ja uute sanktsioonide kehtestamist osa oma leppe järgseid kohustusi. Iraani president Hassan Rouhani andis tuumaleppe ülejäänud osapooltele 60 päeva aega Teherani kaitsmiseks USA sanktsioonide eest.

Washington on saatnud viimase nädala jooksul Iraani täpsustamata rünnakuohule viidates Pärsia lahele lennukikandja ja pommitajad B-52 ja saadab neile lisaks piirkonda ka Patriot-rakettide patarei ja dessantlaeva.

Saksa välisminister Heiko Maas ütles, et Berliin «peab tuumalepet endiselt vundamendiks, millelt takistada Iraani tulevikus tuumarelvi hankimast ja me peame seda meie julgeoleku jaoks eksistentsiaalselt tähtsaks».

Maas ütles, et kasutas oma neljasilmakohtumist Pompeoga rõhutamiseks, et Saksamaa «on mures selle arengu üle ja pingete pärast piirkonnas ning ei soovi sõjalist eskalatsiooni».

Mogherini rõhutas esmaspäeval välisministrite kohtumisele saabudes, et dialoog on «ainus ja parim viis erimeelsustega tegelemiseks ja olukorra eskaleerumise ärahoidmiseks regioonis».

«Toetame endiselt täielikult Iraani tuumalepet ja selle täies mahus elluviimist,» sõnas Mogherini. «Meie jaoks on see peamine massihävitusrelvade leviku tõkestamise element nii piirkonnas kui ka kogu maailmas.»

USA viimaste sammude kritiseerimisega liitus ka Prantsuse välisminister Jean-Yves Le Drian sõnumiga, et Washingtoni otsus karmistada Iraani-vastaseid sanktsioone Prantsusmaale ei sobi.

«Minu hinnangul vajame rahuperioodi, tagamaks, et kõik mõistavad, mida teine pool mõtleb ja kõige rohkem peame tagama, et me ei aseta Iraani tagasi tuumarajale, sest kui Iraan saab tuumariigiks, tahavad sama tõenäoliselt ka tema naabrid,» sõnas Briti välisminister.