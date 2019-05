Terras: EKRE on valmis Eesti julgeoleku osas silma kinni pigistama

«Parempopulistlikud erakonnad on olnud Euroopa Parlamendis seni killustatud, sest paljudes küsimustes valitsevad erimeelsused,» ütles Terras pressiesindaja teatel. «Suhtumine Venemaasse peaks olema peamine põhjus, miks Le Penist ja paljudest teistest populistidest eemale hoida. Nüüd tundub, et Eesti julgeoleku osas on EKRE valmis silma kinni pigistama. Külla on kutsutud ju poliitik, kes on olnud vastu NATO kaitsehoiakule Ida-Euroopas, kes arvab et Krimm kuulub Venemaale ning kelle arvates tuleks sanktsioonid Venemaale tühistada.»

Terrase sõnul on Le Peni visiidi kõrval on hea meenutada, et Isamaa ja meie liitlased Euroopas on seadnud esikohale Eesti huvid. Endine kaitseminister Urmas Reinsalu oli esimene, kes tegi üleskutse tuua Eestisse alalised NATO liitlasväed. Isamaa on Eestis ja Euroopas seisnud selle eest, et Euroopa Liit mõistaks hukka Krimmi annekteerimise ja kehtestaks Venemaale selle eest sanktsioonid. Oleme pingutanud ka selle nimel, et Euroopa suhtuks tõsiselt energiajulgeolekusse.