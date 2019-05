Mihhail Korb: kombinatsioone Keskerakonna jaoks valitsuse moodustamiseks ei olnud väga palju ja valida oli kahe alternatiivi vahel

Ta rääkis, et inimeste ootused olid selgelt teistsugused enne valimisi, kuid teha pole midagi, kuna valimistulemused on sellised nagu nad on. «Kombinatsioone Keskerakonna jaoks valitsuse moodustamiseks ei olnud väga palju ja valida oli kahe alternatiivi vahel: kas loobuda sellest, mis oli enne seda kõik tehtud või moodustada selline valitsus nagu praegu, kus saame paremini valijate huve kaitsta,» sõnas Korb.

Korb mainis intervjuus, et midagi erakordset pole juhtunud peale selle, et koalitsioon pandi kokku, kuid mingite suurte skandaalidega nad hakkama ei saanud ning ei pööranud Eesti arengut 20 aastat tagasi. «See on hetke emotsionaalne seisund, et toimub asi, mida inimesed väga ei oodanud. Inimesed võtsid ootepositsiooni ja mõtlevad, vaatavad, mida koalitsioon neile toob,» rääkis Korb ja ütles, et kui inimesed mõistavad, et midagi hullu nende jaoks ei juhtu ja Eesti elu areneb edasi, siis nad otsustavad, et see valik on ainuõige.