Bloomberg: USA pani Türgile ette S-400 soetamine 2020. aastasse lükata

USA ja Türgi võimude vahel jätkub vaidlus Vene õhutõrjesüsteemide tarnimise üle. Washingtoni hinnangul ei ole need ühitatavad NATO kaitsesüsteemide ja USA varghävitajatega F-35, mida Türgi samuti loodab osta.

USA on väljendanud ka kartust, et raketitehing võib paljastada Venemaale F-35 süsteemid ja need muutuvad Vene õhutõrjele nähtavaks.