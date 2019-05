USA ekspresident Carter murdis kalkunijahile minnes puusaluu

«Ta on puusaoperatsioonist edukalt taastumas,» on öeldud organisatsiooni avalduses. «Tema kirurgid kinnitasid, et operatsioon oli edukas.»

94-aastane Carter, kes oli Ühendriikide 39. presidendina ametis aastail 1977-1981. 2015. aastal eemaldati tal vähi tõttu väike osa maksast.

2017. aastal vajas Carter dehüdratsiooni tõttu abi, kui ta oli ehitamas Kanadas Winnipegis maju mittetulundusorganisatsiooni Habitat for Humanity tarvis.

Ta on jätkanud majade ehitamist Habitatile ka hiljem, kuid esmaspäeval tunnistas ta, et tänavune jahihooaeg on tema jaoks läbi.

«President Carteri sõnul on tema peamine mure, et kalkunihooaeg saab sel nädalal läbi ning ta ei ole limiiti täis saanud,» seisis avalduses. «Ta avaldas lootust, et Georgia osariik lubab tal kasutamata limiit järgmisse aastasse kanda.»