Küsitlus: sotsid on tegemas europarlamendi valimiste eel jõulist tõusu

9. maiks oli SDE jõudnud europarlamendi valimiste kontekstis esimeseks, pälvides 24,7 protsendi valijate toetuse. Veel nädal varem oli see näitaja 21,3 protsenti. Reformierakond on teisel kohal 21,3 protsendiga, kaotades nädalaga 1,3 protsenti. Kolmas on Keskerakond 18,3 protsendiga, kaotades nädalaga 0,6 protsenti.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna toetus on püsinud võrdlemisi stabiilne - kui 2. maiks oli see 11,2 protsenti, siis nädalaga kerkis see 12,8 peale. Isamaa on samas languses, kaotades nädalaga 2,2 toetusprotsenti, kukkudes 9. maiks 7,8 peale. Eesti 200 toetus oli 9. maiks neli protsenti ja rohelistel 2,7 protsenti.

Kui antud tulemused realiseeruks valimistel, siis saaksid Reformierakonnast europarlamenti Andrus Ansip ja Urmas Paet ning SDE-st Marina Kaljurand ja Indrek Tarand. Keskerakond lähetaks Euroopasse Yana Toomi ning EKRE koht kuuluks Mart Helmele. Kui Eesti saadikute kohtade arv kasvaks brexiti tõttu seitsmeni, siis saaks lisanduva koha Keskerakonna ridades kandideeriv Igor Gräzin.

Ülekaalukalt kõige populaarsem kandidaat on Marina Kaljurand 17,4 protsendiga, kes tooks praeguse seisuga SDE-le Euroopa Parlamendis kaks kohta. Kuna kõigi teiste SDE kandidaatide individuaalne toetus on alla ühe protsendi, siis pole tegelikult kindel, kes praeguste tulemuste realiseerumisel SDE nimekirjast teisena Euroopa Parlamenti pääseks - hetkel on nende nimekirjas populaarsuselt teine Indrek Tarand 0,9 protsendiga.

Andrus Ansipit toetab 10,9, Yana Toomi 9,9, Urmas Paeti 5,9, üksikkandidaat Raimond Kaljulaidi 5,6, Igor Gräzinit 4,6, Mart Helmet neli ja Isamaa kandidaati Riho Terrast samuti neli protsenti valijatest.