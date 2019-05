France Inter: Le Pen üritab ringreisiga Salvini varjust välja tulla

Euractiv: Krimmi osas ollakse erimeelsustel

Euractiv kirjutas, et Tallinn on Le Peni nn Euroopa tuuri viimase peatus ning ringreisiga üritab ta paremäärmuslastele Euroopa Parlamendi valimiste eel toetust koguda. Artiklis tsiteeritakse Taavi Rõivast (RE), kelle sõnul on Le Pen elav näide sellest, et Euroopa parempopulism on selgelt ka kremlimeelne liikumine.