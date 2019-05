Prantsusmaal mälestati pantvangide vabastamisel langenud eriväelasi

Prantsusmaa mereväe eriüksuse ohvitserid, 33-aastane Cédric de Pierrepont ja 28-aastane Alain Bertoncello hukkusid Burkina Fasos operatsiooni käigus, mille tulemusena päästeti terroristide käest prantslastest pantvangid Patrick Picque ja Laurent Lassimouillas ning üks USA kodanik ja üks lõunakorealane.

Prantsuse tsiviilisikud langesid pantvangi 1. mail Saheli piirkonnas Beninis asuvas Pendjari rahvuspargis Burkina Faso piiri lähedal. Tegu on ohtliku piirkonnaga, kuhu prantslastel reisida ei soovitata. Päästeoperatsiooni eel teadsid eriväelased vaid pantvangi langenud Prantsusmaa kodanikest, kuid laagrist leiti veel kaks vangi langenud tsiviilisikut.

Cédric de Pierrepont (vasakul) ja Alain Bertoncello. FOTO: SIRPA MARINE HANDOUT / EPA / Scanpix

Luureandmete kohaselt kavatsesid terroristid pantvangid Malisse toimetada, et nad seal üle anda al-Qaedaga seotud rühmitusele Katiba Macina. Prantsusmaa relvajõudude ülem kindral Francois Lecointre ütles ajakirjandusele pärast operatsiooni, et kui pantvangid oleks toimetatud Katiba Macina rühmituseni, olnuks nende päästmine võimatu.

Pierrepont ja Bertoncello kuulusid Prantsusmaa mereväe eriüksuse Commando Hubert ridadesse. Tegu on Prantsusmaa relvajõudude kõige prestiižsema üksusega.

Commando Hubert' võitlejad kandsid langenud kaaslaste kirstud mälestustseremooniaks kohale. FOTO: Philippe Wojazer / AFP

Turiste kritiseeritakse

Tänasel mälestusteenistusel Pariisis pidas kõne president Emmanuel Macron, kes nimetas Prantsusmaad riigiks, kes oma inimesi ei hülga.

«Seisame täna siin nende lippudesse mähitud kirstude ees, et austada teie perekondade kannatusi,» pöördus president hukkunud eriväelaste perekondade poole.

«Oleme siin, et kinnitada kogu selle viha ja kurbuse poolt antava jõuga, et me ei tagane kunagi sellest võitlusest, millele te end pühendasite ja mille nimel oma elud andsite,» sõnas Macron. President nimetas Bertoncello ja Pierreponti tänasel mälestustseremoonial Prantsuse Auleegioni ordeni kavalerideks.

Emmanuel Macron mälestustseremoonial. FOTO: Philippe Wojazer / AFP / Scanpix

Inimrööv juhtis tähelepanu Saheli piirkonnas süvenevale ebastabiilsusele ning intsident tõi kaasa ka turistide vastu suunatud kriitika, sest külastati piirkonda, mille kohta Prantsusmaa välisministeerium on välja andnud hoiatuse.

Prantsusmaa päevaleht Le Figaro kirjutas eilses juhtkirjas, et turistide vabastamine jättis mõru maigu: «See traagiline juhtum peaks olema hoiatuseks meie turistidele. Meie väed on Aafrikas, et võidelda pikka ja rasket sõda, mitte selleks, et maksta hinda hoolimatuse eest.»