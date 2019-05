Maestro Peeter Saul saab nimelise trammi

«Peeter Saul ja tema orkester tähendasid inimestele vabadust ja rõõmu, mida toonane argipäev nii kitsilt pakkus. Tema dirigendikepi all täitus maailm muusikast, pakkudes vaheldust argipäeva hallile ühetaolisusele ja innustades üle saama muredest ja eluraskustest. Oma kaasaegsetele tähendas Peeter Saul sootuks enamat, kui pelgalt loomingulist dirigenti, olles vaieldamatu autoriteet ja uute muusikasuundade maaletooja. Otsustasime, et taolist legendi nagu Peeter Saul, tuleb vääriliselt meenutada. Temanimelise trammi liinilesaatmine tasub osakese võlast, mida selle suure muusikamehe ees tunneme,» lisas Boroditš.

TLT trammiteenistuse direktor Andres Vään ütles, et tänaseks on muusikatrammide projekt ennast igati õigustanud, tutvustades nii linlastele kui ka linna külalistele Eesti mitmepalgelise muusikakultuuri ajalugu ja tänapäeva ning väljapaistvaid isikuid, kes sellesse oma panuse andnud. «Peeter Saul täiendab väärikat nimistut meie muusikatippudest, kelle looming on saanud osaks rahvuskultuurist,» lausus Vään.

TLT-le on nimeliste trammide liinile saatmine pikem traditsioon ja Peeter Sauli mälestustramm järjekorras üheksas. Alates läinud aasta septembrist on igal kuul saadetud liinile muusikatramme, mis on saanud nime Neeme Järvi, Anne Veski, ansambel Smilersi, lõõtsamaestro Heino Tartese, vabaduslauliku Alo Mattiiseni, unustamatu Georg Otsa, igihalja Raimond Valgre ja Eesti levimuusika kuninga Jaak Joala järgi. Lisaks muusikatrammidele, sõidab Tallinnas kuus retrotrammi, mis on nimetatud Eestile oluliste riigimeeste ja sõjaväelaste järgi. 20 kaasaegset CAF trammi kannavad populaarseid naisenimesid.