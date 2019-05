Downi sündroomiga laps õpetab hetkes elama

«Aastad ei ole vennad, aga kindlasti on põhjus selles, et meie sõeluuringud on läinud täpsemaks ja paremaks,» ütleb Tartu Ülikooli kliinikumi pediaater-geneetik Tiia Reimand. Downi sündroomiga sündinute vähenemist näeb 2016. aastast. Sellest ajast osalevad rasedad uuringus varasemas raseduse etapis, 11.–14. nädalal, varem tehti uuringuid 14. nädalast.