Eesti ohvitser Donbassis: sõda on paljudele äri

Teiseks elavad sõjapiirkonnas muidugi tsiviilisikud ja need, kes on kodust põgenenud või põgenema sunnitud. Nende kannatusi ja viletsust nägin oma silmaga ning see läks mulle korda. Olukord polnud ka enne sõda teab mis roosiline, aga sõda võttis sellegi, mis oli. Need on kohalikud, konkreetsed inimesed, kes kannavad sõja pearaskust, mitte riik ja selle relvajõud ega majandus.