Austria valitsus kehtestas koolides pearätikeelu

Vältimaks süüdistusi, et tegemist on moslemite vastu suunatud seadusega, lisati sinna täiendus, mille kohaselt keelatakse kõik «ideoloogilise või religioosse mõjutusega riietusesemed, mis katavad pea».

Samas teatas valitsus eile, et seadus ei keela sikhi poisslastel kanda traditsioonilist turbani-laadset peakatet ja juutidel kipasid, sest need ei varja kõiki juukseid. Samuti tehakse erand inimestele, kes kannavad peakatteid meditsiinilisel põhjusel või kaitseks vihma ja lume eest.

Erakonna ÖVP parlamendisaadik Rudolf Taschner ütles, et seaduse eesmärk on vabastada tüdrukud survest alluda. Erakonna FPÖ haridusteemade pressiesindaja sõnul saadetakse seadusega signaal poliitilise Islami vastu. Samuti kannab see pressiesindaja sõnul eesmärki lõimumise soodustamiseks.