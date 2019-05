Spioonvaala võib oodata väljasaatmine Venemaale

Eelmisel kuul Norra kalameeste paatide juurde ilmunud valgevaal on tänaseks juba üle kahe nädala kohalikke elanikke lõbustanud, sest on väga seltskondlik, otsib inimeste lähedust ja teeb erinevaid trikke.

Nüüd aga leiavad Norra võimud, et loom tuleks tagasi Venemaale toimetada, sest Norras pole tema hoidmiseks sobilikke asutusi.

Vaala leidmisel arvati, et loom on saanud väljaõppe Vene mereväe koolitusprogrammi raames, mis keskendub mereimetajate sõjalistel eesmärkidel kasutamisele.

Leidmise hetkel olid vaala küljes kummalised rakmed, mis paistsid olevat mõeldud kaamera või relva mahutamiseks. Tänaseks on rakmed Norra kalandusameti ja kohalike kalameeste abiga eemaldatud ning nende eemaldamisel märgati nende küljes kirja «Peterburi varustus».

Norra mereuuringute instituut edastas kalandusametile oma nägemuse looma edasise saatuse kohta. Nimelt peab instituut õigeks, et loom toimetataks valgevaaladele sobilikku asutusse, sest ta on inimestega liialt harjunud, et üksi looduses hakkama saada. Norras aga vastav asutus puudub, mistõttu kaalutakse looma saatmist Venemaale.