Saudi õhulöögis Jeemeni pealinnale hukkus vähemalt kuus inimest

Saudi ametnik ütles varem AFP-le, et riigi juhitav koalitsioon on alustanud õhurünnakuid huthi sõdurite kasutatud sihtmärkide pihta.

Jeemeni vaenupooled sõlmisid detsembris Rootsis relvarahu sõjategevuse peatamiseks Hodeida provintsis ja ÜRO vaatlejad kinnitasid teisipäeval, et mässulised taandusid leppe alusel kolmest provintsi sadamalinnast, mille seas on ka ülioluline Hodeida sadam.

ÜRO eriesindaja Martin Griffiths tervitas kolmapäeval seda arengut, kuid hoiatas, et täiemahulise sõja jätkumise risk Jeemenis on sellest hoolimata kõrge.

«Jeemen on viimaste päevade tähtsusest hoolimata sõja ja rahu teelahkmel,» lausus diplomaat, lisades, et riigis on näha nii märke lootusest kui ka ärevusttekitavaid ilminguid sõjast.