Ülerahvastatus, räpasus, enesetapukatsed: migrandid kurdavad elutingimuste üle Saksa põgenikekeskuses

«Alati kui naasen väljast ja tulen tagasi keskusesse võtab kurbus minu üle võimust,» ütles veel üks Nigeeriast pärit migrant. «Sa võid vahel minna kusagile, aga sa tuled tagasi kurvana. Turvatöötajaid ei ole sõbralikud, keegi ei ole sõbralik.»

See on heidutusmehhanism, millega jäetakse inimesed ootama pakkumata neile väljavaadet või lootust iseseisvaks eluks.

Elanikud kurdavad ka ebapiisava arstiabi üle, sest nende sõnul on keskuses tööl väga vähe arste ja vaimsed probleemid viivad inimesi enesetapukatseteni. Samuti ei meeldi migrantidele asjaolu, et nakkushaigustega inimesed elavad ühes toas tervetega.

Baieri liidumaa ametnike sõnul võtab arst iga päev vastu umbes 70 patsienti ja igale abivajajale on arsti juures ette nähtud viis minutit.

Eelmisel kevadel avaldasid migrandid meelt Baieri liidumaal Ingolstadti linnas. FOTO: CHRISTOF STACHE / AFP / Scanpix

Liidumaa siseminister Joachim Herrmann kaitses AnkER-stiilis põgenikekeskuste projekti ja viitas sellele kui eduloole.

«AnkER põgenikekeskused on toonud kaasa asüüliprotsessi kiiremaks muutumise. Nüüd langetatakse otsus keskmiselt kolme kuu jooksul pärast migrandi Saksamaale saabumist,» sõnas Herrmann. Samas tõdes ta, et vahel jäävad inimesed keskusesse tõesti kauemaks, sageli siis, kui nende vastu on algatatud kohtuasi või kui nende asüülitaotlus on tagasi lükatud.

Baieri liidumaal tegutsevas mittetulundusühingus Bavarian Refugee Council töötav Katharina Grote ütles, et põgenikekeskustes on elutingimused nimelt tehtud väga halvaks, et heidutada inimesi asüülitaotlust esitamast.

«Tingimused Fürstenfeldbruckis on eriti kehvad,» sõnas Grote. «Ma julgen öelda, et see on heidutusmehhanism, millega jäetakse inimesed ootama pakkumata neile väljavaadet või lootust iseseisvaks eluks.»

«Sisuliselt on see hiiglaslik inimeste jaoks mõeldud puhvetkapp,» kirjeldas Grote.

Ka nigeerlasest põgenikekeskuse elanik on veendunud, et tegemist on riigi katsega migrante heidutada.