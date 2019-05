Reinsalu juhtis tähelepanu Venemaa tegevusele Ukrainas ja Gruusias

«Peame olema kindlameelsed, kui näeme häbematut rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste rikkumist, nagu seda teeb Venemaa okupeeritud aladel Ukrainas ja Gruusias. Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee otsus sanktsioneerida Venemaad pärast Krimmi annekteerimist oli igati õigustatud ning tulevikus peab neil säilima see õigus iseseisvalt põhikirja rikkumistele reageerida,» rõhutas ta.

Välisministri sõnul on Euroopa Nõukogu üks olulisemaid demokraatlike väärtuste edendajaid ja õigusriigi kaitsjaid. «Neid väärtusi peavad järgima kõik 47 liikmesriiki mööndusteta ja Venemaa jätkuv agressioon ei tohi mitte mingil tingimusel saada premeeritud. Eesti on jätkuvalt üks häälekamaid toetajaid Ukraina ja Gruusia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele,» lisas ta.

Reinsalu õnnitles ka Soomet õnnestunud Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee eesistumise puhul. Välisministri sõnul on Soome eesistujariigina teinud väga head tööd tehisintellekti küsimuse tõstatamisel, et uus tehnoloogia vastaks inimõiguste normidele. Ta soovis edu Prantsusmaale, kes võtab tänasest eesistumise teatepulga Soomelt üle.