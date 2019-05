Tallinnas algab 13. Lennart Meri konverents

Konverentsi avapaneelil reedel kell 17.15 osalevad Eesti president Kersti Kaljulaid, Gruusia president Salomé Zurabisvili ja Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen, modereerib kaitseminister Jüri Luik.

Pühapäevani toimuval välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitika konverentsil arutlevad päevakajaliste teemade üle nii praegused riigijuhid, poliitikakujundajad ja tuntud mõttekodalased kui ka noored tulevikutegijad kogu maailmast. Lennart Meri Konverentsi arutelusid on võimalik jälgida veebiülekandes konverentsi kodulehel.

Lennart Meri Konverentsi direktor Eeva Eek-Pajuste Rahvusvahelisest Kaitseuuringute Keskusest (RKK) ütles, et sellel aastal eriline tähelepanu noortel ja tulevikul. «Tänased noored tegijad on 10-15 aasta pärast maailma võimuhoobade juures, aga nende väärtushinnangud, ellusuhtumine ja tõekspidamised kujunevad välja praegu. Ühiskonnas tekkivate uute trendide hoomamiseks on meist tark mitte ainult lasta neil rohkem kõneleda, vaid ka ise neid rohkem kuulata ja kuulda võtta.»

Seetõttu on konverentsi kõnelejate ja osalejate hulgas ka silmapaistvaid noori poliitikakujundajaid ja teadlasi nagu Forbesi poolt eelmisel aastal 30 mõjukaima alla 30-aastase poliitikakujundaja hulka valitud Stand Up for Europe liikumise asutaja Akilnathan Logeswaran Saksamaalt ning Euroopa Välissuhete Nõukogu teadur ja sel aastal Müncheni julgeolekukonverentsil John McCaini väitekirja auhinna pälvinud Ulrike Franke.

Laupäeva esimene avalik paneel käsitleb kleptokraatiat ja rahapesu, sellel osalevad USA rahandusministeeriumi aseminister Marshall Billingslea, Eesti Panga president Ardo Hansson ja teised eksperdid. Populismi ahvatluste põhjuste üle enne Euroopa parlamendi valimisi arutlevad Slovakkia välisminister Miroslav Lajčák ja Ungari Euroopa asjade minister Szabolcs Takács koos ekspertidega.

Pärastlõunasel arutelul NATO ja Euroopa kaitsekoostöö tuleviku üle osalevad NATO abipeasekretär Camille Grand ja Saksa Liidupäeva liige Alexander Graf Lambsdorff. Laupäeva õhtul pöördub tähelepanu Venemaale – sealse uue poliitpõlvkonna eneseotsingute üle arutlevad Euroopa Välispoliitika Nõukogu juhtivteadur Kadri Liik, ajakirjanik Maša Gessen, Levada keskuse juht Aleksei Levinson ja Venemaa Presidentaalse Rahvamajanduse ja Avaliku Halduse Akadeemia professor Jekaterina Šulmann.

Pühapäeva hommikune arutelu on pühendatud Hiina ja lääne suhetele. Lennart Meri konverentsi lõpetab vestlus president Toomas Hendrik Ilvese ja Saksa Liitvabariigi presidendi nõuniku Thomas Baggeri vahel, mida modereerib CEPA asepresident Edward Lucas.

Lisaks päevastele arutelupaneelidele, mis on konverentsi kodulehel jälgitavad, toimub konverentsipäevade varajastel hommiku- ja hilistel õhtutundidel arutelusid paljudel erinevatel rahvusvaheliste suhete päevateemadel, mis järgivad Chatham House reegleid.

Lennart Meri, kelle 90. sünniaastapäeva sel aastal tähistatakse, on öelnud: «Euroopal on üks minevik, kuid lõputu arv tulevikke.» Märkimaks president Meri pärandi kestmist välis- ja julgeolekupoliitilises mõtlemises, on konverentsi enda ja paneelarutelude pealkirjad seekord valitud tsitaatidena tema kõnedest.

Reedel ja laupäeval toimuvad mitmed Lennart Meri Konverentsi lisaüritused. Reedel kell 15-16.30 arutlevad Rootsi ja Läti kaitseministrid Peter Hultqvist ja Artis Pabriks koos Soome parlamendiliikme Ilkka Kanerva ja RKK direktori Sven Sakkoviga Läänemere piirkonna julgeolekuarhitektuuri üle.

Samal ajal toimub ka raamatuesitlus ja arutelu Euroopa Liidu ja Venemaa suhete üle Krimmi annekteerimise järgsel ajastul.Raamatut pealkirjaga «Post-Crimea Shift in EU-Russia Relations: From Fostering Interdependence to Managing Vulnerabilities» esitlevad selle koostajad: Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik ja teadur András Rácz.

Laupäeval kell 14.30-16 esitlevad Andrei V. Belyi ja Alan Riley raportit Eesti ja Läänemere piirkonna energiaturvalisusest ja gaasiturust. Samal ajal toimub Avatud Eesti Fondi sarja «Venemaa Hääled» arutelu «Kas Vene ühiskond igatseb muutust?»