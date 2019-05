Mullu muuseumide külastatavus veidi langes

Laupäeval tähistatakse Eestis üleeuroopalist muuseumiööd. Kord aastas, ühel maikuu laupäeval, on muuseumid avatud tavapärasest kauem ning sissepääs on kõigile tasuta. Sel aastal on Eesti muuseumiöö teemaks «Öös on mustreid», millega kutsutakse külastajaid tabama mustreid elus enda ümber ning küsima, milliste mustrite osad nad ise on.