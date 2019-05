Jekaterinburgi linnapea kohtub kirikuvastastega

«Homme (18. mail) kell 11 kohtume... Teeme nii, et kodanikud saaksid seda arutelu näha,» ütles Võssokinski ajakirjanikele reedel. Ta täpsustas, et kohtumist edastatakse veebis.

Ta lisas, et 16. mai õhtul leppis ta ühe meeleavaldajaga kokku, et too koostab 30-liikmelise rühma, mis tuleb linnapea juurde asja arutama.