Eesti Päevaleht suvel laupäeviti enam ei ilmu

Ekspress Meedia juhatuse esimehe Argo Virkebau sõnul tehakse esialgu selline katsetus vaid suveperioodiks. «Me oleme oma lugejatega suhelnud ning nad on öelnud, et tahaksid suveperioodil LPd varem kätte saada, kuna väga paljud sõidavad reede õhtul või laupäeva hommikul maale ja siis on see postkastis kuni pühapäeva õhtuni. Siis mõtlesimegi, et proovime ja toome ta juba reedel kohale. See on selline testimine, et kuidas lugejad selle muudatuse vastu võtavad,» kommenteeris Virkebau.