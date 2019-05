Euroopa Nõukogu ministrid ärgitasid taastama Venemaa hääleõigust

Eesti välisminister Urmas Reinsalu teatas avalduses, et Eesti on jätkuvalt üks häälekamaid toetajaid Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning just seetõttu hääletas Eesti ka selle deklaratsiooni vastu.

Kõrged Vene ametnikud on ähvardanud nõukogust täielikult lahkuda. See tähendaks ka, et venelased kaotavad ligipääsu Euroopa Inimõiguste Kohtule, millest on saanud tähtis koht neile, kes Vene kohtusüsteemi ei usalda.