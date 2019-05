USA kehtestas sanktsioonid viiele Venemaa kodanikule

Äsja musta nimekirja sattunud viie inimese hulgas on Tšetšeenia siseministeeriumi ametnik Ruslan Geremejev, kel on lähedased suhted piirkonna liidri Ramzan Kadõroviga.

Kadõrov ütles sammu Telegramis kommenteerides, et see «tõestab selgelt, et Ühendriigid kardavad meid».