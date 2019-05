Ukraina välisminister astub tagasi

Ta ütles, et teavitas tulevast presidenti Volodõmõr Zelenskõid oma kavatsusest juba ette.

«Tal peab olema õigus omaenda välispoliitikameeskonnaks, oma välispoliitilise strateegia ülesehitamiseks. Ütlesin talle, et olen valmis aitama seal, kus vaja, kus meie põhimõtted langevad kokku,» märkis Klimkin.

Klimkini sõnul on tal olemas ka meeskond, kellega kandideerib valimistel ülemraadasse.

«Mõistan, mida tahavad ukrainlased, mõistan samuti, mida meilt ootab maailm. Mul on palju mitmesuguseid mõtteid, loodan need ellu viia, seepärast liigun edasi, lähen poliitikasse, ülemraadasse meeskonnaga, kellega mul on ühised põhimõtted ja visioon edasiminekust,» ütles minister.