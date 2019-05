«Enesetunne on hea, aga püüan energiat hoida õhtuks. Seetõttu katsun võimalikult vähe rääkida ja üritan puhata,» rääkis Crone pärast üht proovi. «Üldiselt saan öösiti magada ka, vaid mõned korrad ärkan,» tunnistas ta ning lisas, et mediteerib igal hommikul ja õhtul.

Crone ei varjanud, et eelseisev finaal tekitab närvikõdi. «Loomulikult olen närvis, aga mul on väga hea meel, et pääsesin finaali. Tunnen, et õige pisut pinget on minu õlgadelt kadunud,» ütles ta.