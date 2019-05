Uurijad: Ohio osariigi ülikooli spordiarst ahistas 177 tudengit

Raportis järeldatakse, et ülikooli personal oli kaebustest ja muredest teadlik juba 1979. aastal, kuid ei uurinud neid ega võtnud piisavaid meetmeid.

Strauss läks 2005. aastal vabasurma. Avalikult ei ole keegi tema kaitseks välja astunud. Tema pere on teatanud, et on süüdistustest šokeeritud.