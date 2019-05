President Kaljulaid: müra Euroopas ei tähenda veel tormi

President Kaljulaid rääkis oma kõnes, et meie olukord sarnaneb täna Euroopa Liidus paljuski ühe allveelaevaga, mis on parasjagu just vee alla vajunud ja mille nähtavus on seetõttu piiratud, aga erinevate häälte jõud on vee edasikandevõime tõttu mitmekordistunud. «Jah, meri võib seetõttu tunduda rahutu, aga suurt tormi tulemas ei ole. Vastupidi, toetus Euroopa Liidule on viimaste aegade kõrgeim ja see tähendab, et suurem osa siin elavaist inimestest tunneb, et liitu kuulumine on ennast õigustanud,» ütles president Kaljulaid. «Peale Ühendkuningriigi ei soovi teised sellelt laevalt lahkuda, hoopiski rohkem tahaks meiega siin pardal ühineda, mis on juba iseenesest tõestus, et ühisel ideel on jumet,» lisas riigipea.