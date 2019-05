Austria asekantsler astus Ibiza-afääri tõttu tagasi

Naine ütleb salvestisel, et soovib saada kontrolli Austria suurima tiraažiga tabloidis Krone Zeitung. Strache soovitab, et uued omanikud võiksid teha muudatusi ajalehe toimetuses ning kasutada lehte Vabaduspartei valimiskampaania toetamiseks. Asekantsler lisab, et seejärel võiks naine saada juurdepääsu avalikele hangetele.