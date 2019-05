Austraalia konservatiivid säilitasid üllatuslikult võimu

«Kui võrratu on Austraalia!» hõiskas õnnelik Morrison, kes sai peaministriks erakonnasisese võimupöördega alles üheksa kuud tagasi. «Olen imedesse alati uskunud!»

Kuigi pole veel selge, kas Morrisoni Liberaalne Partei ja temaga liidus olev Rahvuslik Partei võidavad enamusvalitsuse moodustamiseks piisavalt kohti, kuid opositsioonilise Tööpartei juht on juba kaotust tunnistanud.

«On selge, et Tööpartei järgmist valitsust moodustada ei saa,» lausus Shorten hämmingus toetajatele Melbourne'is.

«Riiklikes huvides helistasin pisut aega tagasi Scott Morrisonile, et teda õnnitleda.» Shorten lisas, et astub kaotuse kiiluves tagasi ka Tööpartei juhi kohalt.

Tulemused viitavad, et valijaskond on killustunud ning mitmes tähtsas kirdeosa ringkonnas kallutasid kaalukausi konservatiivide kasuks ootamatult suur rolli mänginud populistlikud ja parempoolsed väikeparteid.

Nende seas on Pauline Hanson, kelle erakond elas üle USA relvalobilt raha küsimise skandaali, ja Austraalia Donald Trumpiks tembeldatud Clive Palmer, kes kulutas populistlikule valimiskampaaniale kümneid miljoneid.

Austraalias on kohustuslik valimas käija ning riigis on kasutusel keerukas valimissüsteem, kus valijad panevad valimissedelitele kandidaate oma eelistuse järjekorras. Lisaks on riigi osariigid poliitiliselt, majanduslikult ja kultuuriliselt erinevad.