Rike Balti alajaamas jättis Narva, Sillamäe ja Narva-Jõesuu elektrita

Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster ütles, et koheselt asuti olukorda uurima.

Kella 19.40 paiku ütles Ain Köster Postimehele, et põlengu tõttu lülitusid Balti alajaamas välja mõlemad trafod. Nüüd on alajaama töö osaliselt taastunud.

Ida päästekeskuse pressiesindaja kinnitas veidi hiljem, et elektrikatkestus on likvideeritud ja kliendid said voolu tagasi.