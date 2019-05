May lubab teha seadusandjatele "julge pakkumise" Brexiti-leppe osas

May ütles, et kui ta toob lahkumisleppe järgmise kuu alguses uuesti parlamenti, kaasneb sellega uus pakett meetmeid, mis loodetavasti tagavad enamuse toetuse.

Parlamendi alamkoja liikmed on May kokkuleppe EL-iga kolm korda maha hääletanud ning Ühendkuningriigi esialgne lahkumistähtaeg 29. märts on 31. oktoobrini edasi lükatud.